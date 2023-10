Mais duas carcaças são encontradas em lago onde botos apareceram mortos no Amazonas

A ação de acompanhamento e possível retirada dos botos do Lago Tefé, no Amazonas, resultou na descoberta de duas carcaças desses animais, conforme informado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, nesta segunda-feira (2). A mobilização ocorreu durante o final de semana em resposta à morte de mais de 100 mamíferos aquáticos, incluindo o boto vermelho e o tucuxi, que habitavam a região.

No último sábado (30), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) enviou equipes compostas por veterinários e servidores do Centro de Mamíferos Aquáticos (CMA) e da Divisão de Emergência Ambiental para investigar as causas dessa alta mortalidade de mamíferos. Além da seca, a suspeita é que o calor esteja contribuindo para as mortes de peixes e mamíferos na área.

A operação conta com a participação de organizações parceiras, incluindo o Mamirauá. As ações incluem o monitoramento dos animais ainda vivos, a busca e coleta de carcaças, a coleta de amostras de água para análises de doenças e o acompanhamento da temperatura da água, que atingiu 40 graus Celsius (ºC).

Ayan Fleischmann, membro do Instituto Mamirauá, destacou que a temperatura do lago está sendo monitorada de perto. Ela chegou a 39,1°C no dia 28, caiu para 37ºC na sexta-feira e 32ºC no sábado. Entretanto, subiu para 37,8°C no dia anterior à entrevista, gerando grande preocupação. Ainda não há informações atualizadas sobre o resgate dos animais sobreviventes no lago. Na sexta-feira (29), o Mamirauá emitiu um alerta à população local para evitar o contato com as águas do lago e restringir atividades recreativas.

Miriam Marmontel, coordenadora do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos do Mamirauá, enfatizou em entrevista ao programa Viva Maria, da Rádio Nacional da Amazônia, que esses animais funcionam como indicadores da qualidade da água e são os primeiros a serem afetados por mudanças ambientais. Ela também alertou para a necessidade de mudar hábitos, dado que eventos como esse podem continuar ocorrendo devido ao aquecimento global e às alterações nos parâmetros climáticos. A água é essencial para os habitantes da Amazônia, tanto para a vida dos botos quanto para o consumo humano, seja para nadar ou para beber, e a situação atual não é favorável para nenhum dos dois. Portanto, é crucial permanecer atento a esse problema.