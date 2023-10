App Cota Rio é lançado para monitorar nível das águas em tempo real no Amazonas

Manaus/AM - A Defesa Civil do Amazonas lançou o aplicativo Cota Rio, nesta segunda-feira (2), que fará o monitoramento contínuo da profundidade dos rios. O aplicativo tem como objetivo o registro de cotas, que são informações relacionadas aos níveis de água dos rios de forma eficiente e prática. O Cota Rio pode operar de modo off-line, o que significa que os registros podem ser realizados em qualquer ponto, mesmo em locais sem acesso à internet.

O aplicativo possibilitará o registro de dados sobre os níveis dos rios em tempo real em toda a extensão das calhas fluviais do Amazonas, o que representa um avanço significativo que ultrapassa a capacidade de monitoramento.

As informações em tempo real só serão possíveis graças à colaboração do Sindflu, do Sindarp e todos os órgãos ligados à navegação no Amazonas.

Uma das principais funcionalidades do aplicativo é a capacidade de coletar dados de cotas através de equipamentos específicos instalados em barcos. Esses equipamentos são capazes de medir a profundidade dos rios, fornecendo informações precisas sobre os níveis de água. Esses dados são inseridos no aplicativo e, a partir deles, é gerado um gráfico que indica visualmente a localização exata da cota. Isso possibilita uma estimativa rápida sobre o alcance de níveis máximos ou mínimos e inclusive indica as comunidades afetadas pela estiagem.

Além disso, o aplicativo permite que o usuário visualize a previsão do tempo para o município em que está localizado. Isso é essencial para compreender melhor as condições climáticas e as possíveis mudanças nos níveis dos rios.

Os usuários também podem receber alertas emitidos pela equipe da Defesa Civil Estadual. Esses alertas são cruciais para manter a população informada sobre eventos meteorológicos severos ou outras situações de risco.

O Cota Rio se destaca como uma solução valiosa para a preparação e resposta a possíveis desastres que ocorrem no estado do Amazonas, principalmente em relação a fenômenos de estiagem e enchentes. Ao fornecer dados em tempo real sobre os níveis dos rios, o aplicativo capacita os aquaviários e as autoridades a tomar medidas preventivas e coordenadas, protegendo as comunidades ribeirinhas e contribuindo para a segurança do Estado.

As informações coletadas também serão disponibilizadas para a população através do site da Defesa Civil do Amazonas.