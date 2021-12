Mais de uma tonelada de mortadela e presunto vencidos são apreendidos em Manaus

Um abatedouro clandestino de aves localizado no bairro Alvorada 2 também foi autuado. No local, aproximadamente meia tonelada de aves abatidas sem autorização, além de carne suína, de caprinos e ovinos foram apreendidas.

Mais de uma tonelada de mortadela defumada e presunto de peru fora da data de validade foi flagrada pela equipe, dentro da câmara de matéria prima do estabelecimento que beneficia produtos cárneos. O material seria fatiado e reembalado com novas datas de validade, o que configura fraude.

As ações aconteceram em uma unidade de beneficiamento de produtos cárneos, no bairro Cidade Nova, na Zona Norte, e em um abatedouro clandestino de aves, suínos, ovinos e caprinos, no bairro Alvorada 2, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Manaus/AM - Quase duas toneladas de produtos cárneos vencidos e aves abatidas foram apreendidos em desacordo com as normas sanitárias vigentes em Manaus nesta terça-feira (2). os nomes dos locais não foram divulgados.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.