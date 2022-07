Mais de R$ 6 milhões em equipamentos são entregues para segurança pública do Amazonas

Manaus/AM - Mais de R$ 6,2 milhões em novos equipamentos foram entregues, nesta quinta-feira (30), à Polícia Civil e Militar do Amazonas. São 46 viaturas policiais, munições e radiocomunicadores, mais de 400 microcomputadores para modernização do parque informático.

Para o Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) foram entregues 54 maletas com tecnologia para coleta de impressões digitais em locais de crime. Para o Corpo de Bombeiros, foram entregues 14 roupas de aproximação para combater incêndios. Já para a PM foram destinadas 46 viaturas para as forças de segurança do estado.

Mais de 36 mil munições calibre 40 serão distribuídas para policiais de todo o estado.

O pacote de entregas da segurança engloba recursos do governo estadual, provenientes de empréstimo com o Banco do Brasil, do Fundo Estadual de Segurança Pública, emenda do deputado Péricles, além de doações da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).