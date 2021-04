Mais de 800 mil doses de vacina contra Covid-19 foram aplicadas no Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas registrou, até este sábado (24), cerca de 807.270 doses aplicadas de vacina contra Covid-19, sendo 578.037 de primeira dose e 229.233 de segunda dose, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).



Neste balanço, 13 cidades não enviaram a informação. São elas: Amaturá, Atalaia do Norte, Beruri, Carauari, Eirunepé, Itamarati, Manacapuru, Nova Olinda do Norte, Presidente Figueiredo, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Uatumã e Tonantins.



Doses aplicadas por grupo prioritário geral



· Indígenas: 73.780 de 1ª dose e 55.051 de 2ª dose;

· Trabalhadores da saúde: 97.202 de 1ª dose e 78.614 de 2ª dose;

· Pessoas com 80 anos ou mais: 34.647 de 1ª dose e 11.486 de 2ª dose;

· Pessoas de 75 a 79 anos: 30.590 de 1ª dose e 8.161 de 2ª dose;

· Pessoas de 70 a 74 anos: 46.385 de 1ª dose e 6.886 de 2ª dose;

· Pessoas de 65 a 69 anos: 69.387 de 1ª dose e 8.581 de 2ª dose;

· Pessoas de 60 a 64 anos: 91.697 de 1ª dose e 53.942 de 2ª dose;

· Pessoas institucionalizadas com 60 anos ou mais: 194 de 1ª dose e 175 de 2ª dose;

· Pessoas institucionalizadas com deficiência: 145 de 1ª dose e 5 de 2ª dose;

· Povos tradicionais ribeirinhos: 42.067 de 1ª dose e 162 de 2ª dose;

· Povos tradicionais quilombolas: 1.020 de 1ª dose;

· Pessoas com comorbidades: 81.543 de 1ª dose e 5.234 de 2ª dose;

· Profissionais das forças armadas: 660 de 1ª dose e 8 de 2ª dose;

· Profissionais das forças de segurança e salvamento: 8.720 de 1ª dose e 928 de 2ª dose.