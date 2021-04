Amazonas apresenta interrupção na queda em casos de SRAG, aponta Fiocruz

O boletim chama ainda a atenção para o ressurgimento de vírus que andavam sumidos, como o vírus sincicial respiratório. Embora em índices muito abaixo do total de casos semanais de SRAG, os pesquisadores têm observado um aumento no número de casos confirmados de VSR: foram cerca de 200 novos casos semanais entre 14 de fevereiro e 27 de março. Esse aumento foi registrado principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal nessas semanas, mas também contou com acúmulo de casos no Amazonas e Bahia nas primeiras semanas de janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.