Mais de 750 mulheres receberam alta médica de câncer de mama no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 751 mulheres receberam altas médicas de câncer de mama, entre os anos de 2018 e 2021, dadas pelo serviço de Mastologia da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). Em 2021, no primeiro semestre, foram 72 altas médicas concedidas por mastologistas do serviço.

Tratamento – O tratamento oncológico, segundo Mourão, dura em média um ano, sendo influenciado pelo estado geral da paciente, estadiamento do tumor e como a paciente enfrentará as complicações e efeitos colaterais. Ele frisa que o serviço de Mastologia, inicialmente, indica o tratamento segundo critérios clínicos, que pode ser cirurgia ou quimioterapia.

Cura – Segundo a gerente do serviço de Mastologia, mastologista Hilka Espírito Santo, 70% das mulheres que iniciam o tratamento contra o câncer de mama obtêm a cura após os cinco anos. Ela informa que 30% das pacientes, dependendo do tamanho e tipo do tumor, podem apresentar recidivas – retorno do tumor. “Todavia, após esse período, as chances de cura aumentam muito, e o tratamento garante uma enorme possibilidade de cura”, explica.