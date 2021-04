Mais de 515 pessoas tomaram vacinas trocadas no Amazonas; confira

Manaus/AM - Cerca de 519 pessoas tomaram a vacina da covid-19 trocada no Amazonas. O erro foi causado pela falta de informação e de treinamento dos profissionais de saúde e se repetiu em quase todos os estados do Brasil, exceto no Acre e Rio Grande do Sul. O total de casos no país é de 16, 5 mil.

O problema foi descoberto por meio do próprio sistema de saúde (Datasus), que registra quais vacinas foram administradas em casa cidadão, bem como o lote da mesma.

Segundo os dados, estes brasileiros tomaram a primeira dose da Coronavac, mas na hora de receber a segunda dose, recebeu a vacina de Oxford/AstraZeneca ou vice-versa.

As informações analisadas e divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo, levam em consideração as pessoas que tomaram a primeira dose em janeiro e voltaram até o último dia 8 para tomar a segunda.

A maioria dos vacinados trocados foram profissionais de saúde, considerado um dos primeiros grupos prioritários no Plano Nacional de Imunização.

O erro preocupa especialistas, que afirmam que quem tomou uma dose de uma vacina e outra de outra, na verdade não tomou nenhuma dose completa e portanto, continua exposto ao vírus.

Isso porque as vacinas têm composições diferentes, enquanto a Coronavac usa um vírus inativado para estimular os anticorpos do organismo humano, a vacina de Oxford usa um tipo de vetor viral que não se replica, mas impede o coronavírus de avançar.

Além disso, elas podem apresentar reações adversas e por isso, devem ser acompanhadas pelo período de 30 dias.

O Ministério da Saúde afirma que só foi notificado apenas sobre 481 casos de erro e se isentou da responsabilidade ao dizer que cabe aos estados e municípios monitorar e acompanhar esse grupo.

De acordo com o levantamento, a cidade que mais registrou casos de troca foi Santo André, em São Paulo, com 2.747 erros. No Brasil, a falha ocorreu em 1.645 municípios.