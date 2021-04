Bolsonaro isenta Pazuello da crise de oxigênio em Manaus

Apesar da declaração de Bolsonaro, o Ministério Público Federal investiga Pazuello por improbidade administrativa e a CPI da Covid foi instalada para apurar a atuação do governo federal no enfrentamento da pandemia do coronavírus.

O título que Bolsonaro receberá, na verdade, será o de cidadão amazonense. O projeto foi aprovado em regime de urgência pela assembleia legislativa do estado nesta terça-feira e foi proposto por um deputado do PSL. Dos 24 deputados estaduais, 19 votaram para conceder o título a Bolsonaro.

