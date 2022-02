Mais de 46 mil pessoas viajaram no transporte rodoviário em janeiro no Amazonas

O maior quantitativo no fluxo de pessoas foi o Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim (Rodoviária de Manaus), no bairro Flores, zona centro-sul, com 20.887.

Manaus/AM - Mais de 46 mil pessoas viajaram de transporte rodoviário no Amazonas, em janeiro de 2022. O número representa um crescimento de 398,09% em relação ao mesmo período do ano passado, que teve apenas 9.310 passageiros.

