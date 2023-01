Mais de 44 mil reservas de vagas de novos alunos foram registradas no Amazonas

Manaus/AM - Até às 10h desta sexta-feira (20), o site Matrículas Amazonas contabilizou 44.517 mil solicitações de reserva de vaga de novos alunos da rede pública de ensino, sendo 26.979 da municipal de Manaus, 19.812 da estadual e 726 de Iranduba. Os dados foram obtidos das bases de dados do sistema de matrícula, que atende de forma simultânea o Estado e os municípios de Manaus e Iranduba.

De acordo com o diretor técnico da Prodam, Maurício Mizobe, o sistema chegou a registrar mais de 300 mil conexões por segundos, elevando o processamento inicial. “Esse número significa que estavam sendo realizadas mais de 300 mil ações no site, que vão desde alterações em cadastros até a escolha da escola e mesmo diante desse volume, o site não ficou indisponível. Na primeira hora, tivemos 9.203 reservas realizadas”.

Ainda de acordo com Mizobe, a partir das 1h20min da manhã, foi percebido maior fluidez no acesso ao site, quando chegaram a ser realizadas até 647 reservas por minuto. “A partir das 3h da manhã, quando já haviam sido realizadas 29.572 reservas, percebemos uma retração na demanda do site e a madrugada seguiu sem intercorrências”, afirmou.

O processo de matrículas de novos alunos iniciou nesta sexta-feira (20) e segue até a próxima segunda (23). Os pais ou responsáveis devem ficar atentos ao prazo de entrega da documentação na unidade de ensino escolhida, para concluir a matrícula.

Estatísticas

Até às 10h desta sexta-feira, o site de matrículas teve mais de 47.517 acessos, sendo a grande maioria, 92,88% realizadas pela internet. Do total de 19.812 reservas para vagas estaduais, a maioria foi para as escolas de ensino regular (18.207), seguidas dos das de tempo integral (1129) e dos Centros de Educação de Jovens e Adultos (432). As escolas que mais receberam solicitações de matrículas foram: Escola Estadual Vasco Vasques (346), Escola Estadual Roberto dos Santos (284) e Escola Estadual Gilberto Mestrinho (268).

Em relação às escolas municipais, do total de 26.979 reservas de vagas, a maioria (15.670) foi para alunos que ingressarão na pré-escola. Nessa modalidade de ensino, a maioria das reservas foi para as escolas de ensino regular (26.855), seguidas das escolas de tempo integral (82), dos Centros de Educação Municipal de Jovens e Adultos (42). As escolas que mais receberam solicitações de matrículas foram: Cmei Adelaide Bessa (370), Cmei Antonio Anastacio (316) e Cmei Ailton Roth (311).

Calendário

O período de transferência para as unidades de ensino da rede pública segue até a próxima segunda-feira (23).