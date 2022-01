Mais de 43 mil reservas de vagas para novos alunos são realizadas em 12h no Amazonas

Manaus/AM - Até o meio-dia desta segunda-feira (17), o site matriculas.am.gov.br, provido pela empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), contabilizou 43.718 solicitações de reserva de vaga, sendo 25.122 da rede municipal de Manaus e 17.924 da rede estadual. As informações são obtidas das bases de dados do sistema de matrícula, que atende de forma simultânea o Estado e os municípios de Manaus, Iranduba e Manacapuru.

De acordo com o diretor-presidente da Prodam, Lincoln Nunes, o pico de reservas simultâneas ocorreu às 0h02, quando foram realizadas 2.224 reservas. “O maior acesso ao sistema ocorreu na primeira hora, quando foram registradas 23.064 reservas, o que dá uma média de 384 reservas por minuto, sem que notássemos nenhuma degradação de nossa infraestrutura”, disse.

Ainda de acordo com Lincoln, na segunda hora após a liberação do site, foram realizadas 2.719 reservas. “Na segunda hora, a maioria dos responsáveis já havia conseguido fazer sua reserva de vaga e, com isso, a demanda retraiu consideravelmente. De maneira geral, foi uma madrugada muito tranquila, com os responsáveis conseguindo acessar o site e reservar as vagas sem nenhuma intercorrência técnica”, afirmou.

Tecnologia – Para o diretor-presidente da Prodam, o resultado positivo da operação evidencia um ajuste fino na infraestrutura da empresa, adequando-a às necessidades dos sistemas e, no caso específico da educação, a reprogramação e modernização do sistema de acesso à matrícula.

Estatísticas – Até o meio-dia desta segunda-feira, o site de matrículas teve mais de 59 mil acessos, sendo a grande maioria, 86,2%, realizada via smartphone.

Do total de 17.924 reservas para vagas estaduais, a maioria foi para as escolas de ensino regular com 15.994, seguidas das de tempo integral com 1.464, e para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), com 431 acessos. As escolas que mais receberam solicitações de matrículas foram: Ceja Agenor Ferreira Lima, Escola Estadual Gilberto Mestrinho e Escola Estadual Sebastião Augusto.

Em relação às escolas municipais, do total de 25.122 reservas realizadas, 14.423 foram para alunos que ingressarão na pré-escola. E as instituições de ensino que mais registraram solicitações de matrículas foram o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Adelaide Bessa, CMEI Eva Gomes do Nascimento e Escola Municipal Maria do Carmo.

Foram realizadas ainda 181 reservas para escolas municipais de Manacapuru e 491 para as de Iranduba.