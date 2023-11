Mais de 300 alunos da UEA realizam prova do Enade neste domingo em Manaus

Manaus/AM - Mais de 300 alunos dos cursos de Enfermagem, Medicina, Odontologia, e das Engenharias Civil, de Computação, de Controle e Automação, de Produção, Elétrica, Florestal, Mecânica e Química da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) realizaram, neste domingo (26/11), a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). O certame serve para compor o perfil do participante do exame, assim como para subsidiar os processos de avaliação de cursos de graduação e de instituições de educação superior. Além disso, permite que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) conheça as condições de oferta dos cursos e a qualidade da educação superior no Brasil.

A reitora em exercício da UEA, Kátia Couceiro, acompanhou os alunos na entrada do exame e enfatizou que a universidade está empenhada e comprometida com o desempenho da UEA no resultado do exame. "Estamos fazendo uma força-tarefa para ajudar nossos alunos na boa realização do Enade. Acompanhamos a ação da Pró-Reitoria de Ensino e Graduação (Prograd) junto às coordenações de qualidade e de curso e queremos que a UEA esteja no ranking das melhores universidades na qualidade de ensino do Brasil", pontuou.

O coordenador-geral de Qualidade do Ensino da UEA, Prof. Dr. Raimundo Barradas, acompanhou o grupo de alunos e avaliou positivamente a preparação da UEA para a prova. "Tivemos uma preparação de mais de um ano e meio das equipes técnicas da Prograd, conversando e alinhando todas as dúvidas com as coordenações dos cursos e orientando, sobretudo, do ponto de vista técnico e psicológico os alunos. Recentemente, fizemos um encontro com os coordenadores de cursos e de qualidade, o que corroborou ainda mais com as nossas ações, e esperamos que nossos alunos realizem uma boa avaliação", enfatizou.

Reunida com os alunos do curso de Enfermagem, a estudante Heloísa Nunes dos Reis Rosa, se preparou para a prova comprando livros de Enfermagem, pois além do Enade está se preparando para concursos e residência. "Então, servia tanto para o Enade, quanto residências que também vai ser agora no final do ano e concursos. Juntei tudo e separei em módulos para estudar. Estou nervosa, é claro, mas confiante", enfatizou.

Já para Vinícius Moura Costa, estudante do curso de Engenharia Civil, a preparação ocorreu durante 12 meses e com a aplicação de provas modelos. "Tivemos reuniões entre alunos e professores. Além, é claro, dos cinco anos de preparação no próprio curso, pois é uma área que exige bastante, mas que deu bastante retorno também. Creio que estou bastante preparado e confiante", avaliou.

Sobre o Enade

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos; o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional; bem como o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Em 2023, o Enade avaliará cursos de bacharelado das áreas de agronomia, arquitetura e urbanismo, biomedicina, enfermagem, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de alimentos, engenharia de computação I, engenharia de controle e automação, engenharia de produção, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia mecânica, engenharia química, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia e zootecnia.

Também serão avaliados os cursos superiores de tecnologia das áreas de estética e cosmética, gestão ambiental, radiologia, gestão hospitalar, segurança no trabalho e agronegócio.