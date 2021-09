Mais de 30 estabelecimentos foram fiscalizados no fim de semana em Manaus

Na sexta-feira, o Andarilho Bar e Restaurante, que fica localizado na rua Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, foi autuado pelos fiscais, que flagraram aglomeração de pessoas. Ainda de acordo com os agentes, o estabelecimento mantinha no palco um número superior a três músicos, o que não é permitido pelo decreto estadual.

Também no sábado foi autuado o bar Luar de Uaicurapá, no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul, por ultrapassar a quantidade de músicos permitida no palco e salão de dança. No local ocorria o show do cantor Uendel Pinheiro.

O Scandallo Vip Lounge, no bairro Tarumã, na zona oeste, foi fechado neste domingo (05) pela CIF por causa da aglomeração. O evento “Let’s Sunset”, no Parque das Laranjeiras, zona norte, também foi encerrado pelo mesmo motivo.

