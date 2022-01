Mais de 28 mil pessoas ainda não foram buscar o cartão do Auxílio Estadual no Amazonas

Manaus/AM - Cerca de 28 mil pessoas contempladas com o Auxílio Estadual não foram buscar o cartão que dá direito ao benefício.

Por conta disso, o Governo do Estado retomou, nesta segunda-feira (10), a distribuição dos mesmos. O prazo para a retirada é até o dia 28 de fevereiro.

De acordo com a Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), o objetivo é entregar 16 mil cartões na capital e 12 mil nos 61 municípios do interior.

O site www.auxilio.am.gov.br está disponível para a população consultar se possui acesso ao benefício.

Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal.



Na capital, um ponto fixo de retirada foi montado no Centro Estadual de Convivência do Idoso (Ceci), localizado na rua Wilkens de Matos, bairro Aparecida, zona sul de Manaus. Equipes da Seas ficarão no local de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o último dia das entregas.



Interior

De acordo com a Seas, em todas as cidades será instalado um posto fixo com um funcionário da empresa Avancard – empresa fabricante do cartão – para os beneficiários realizarem a retirada.



O trabalho será acompanhado por um servidor do Governo do Estado e também envolverá órgãos como a Seas, Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) e Secretaria de Estado de Educação e Desporto.



Por meio de coordenadores fixados na capital, a estratégia poderá ser ampliada tendo a participação de órgãos de atuação em cada cidade ou prefeituras municipais, tendo em vista a logística de áreas mais afastadas em determinados municípios.