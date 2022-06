Mais cinco aprovados em concurso tomam posse na Defensoria do Amazonas

Luana Lucas relembrou de seu passado na Defensoria. “Esse é um momento muito desejado, sonhado. Eu já tenho uma relação antiga de amor com a DPE-AM, já fui estagiária de graduação e pós-graduação da instituição e agora voltar para essa casa como analista é um sonho virando realidade. Pude aprender aqui bastante com o estágio e vou aprender ainda mais agora nessa nova etapa. “

A cerimônia de posse foi realizada na sede administrativa da instituição e contou com a presença do diretor administrativo, Rudson Fernandes Nunes, e do defensor público e corregedor geral, Marco Aurélio Martins da Silva.

