Mais 6 aprovados no concurso do TJAM são nomeados; confira

Manaus/AM - Mais seis aprovados no concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) foram nomeados para provimento de vagas em cargos de nível superior e de nível médio. Os atos foram publicados nesta terça-feira (28) no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

O certame foi homologado pelo Pleno do TJAM em 28/07/2020 e no mês seguinte iniciaram-se as nomeações, conforme a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados, podendo ser publicados um ato ou mais na mesma data, de acordo com decisão da Administração.

Todos os atos são publicados no Caderno Administrativo do DJE e os candidatos podem fazer consulta nominal na pesquisa avançada, pelo endereço https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje.

Nesta edição, foram nomeados os candidatos classificados para os cargos:

- 154.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de assistente judiciário;

- 7.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de analista judiciário, especialidade em Direito;

- 4.º colocado para vaga de ampla concorrência, para exercer o cargo de analista judiciário, especialidade em Contabilidade;

- 2.ª colocada para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de analista judiciário, especialidade em Contabilidade;

- 1.ª colocada para vaga destinada a pessoa com deficiência (PcD), para exercer o cargo de analista judiciário, especialidade em Serviço Social;

- 1.º colocado para vaga destinada a candidatos negros, para exercer o cargo de analista judiciário, especialidade em Engenharia Civil.

https://consultasaj.tjam.jus.br/cdje/consultaSimples.do?cdVolume=14&nuDiario=3179&cdCaderno=1&nuSeqpagina=2