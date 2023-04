Mais 2 envolvidos em assassinato em restaurante são presos no Amazonas

Manaus/AM - A polícia cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra Gessica Pinto Camurça, 36, e Marcos Nogueira dos Santos, 21, conhecido como “Gordinho”, por envolvimento no assassinato de Erick Adriano Freire Bezerra, 24, ocorrido no dia 12 de março deste ano, em um restaurante de Iranduba, no Amazonas.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da unidade policial, dois indivíduos identificados como Alexander Macedo da Silva, 27, e Victor Emanuel da Costa Oliveira, 22, conhecido como “Cara de Mônica”, já haviam sido presos anteriormente por envolvimento no crime.

“Erick estava visitando o município e, na ocasião do crime, estava participando de uma festa em um restaurante, localizado na avenida Amazonas, bairro Centro, juntamente com um amigo e um primo, quando quatro membros de uma organização criminosa, composto por Alexander, Gessica, Marcos e Victor, adentraram no local e o executaram”, disse.

O delegado explicou que os indivíduos acharam que a vítima poderia pertencer a um grupo criminoso rival e, inesperadamente, “Cara de Mônica”, o comandante da organização criminosa, ordenou que Marcos executasse a vítima e que Gessica distraísse os acompanhantes. Após o delito, os quatro integrantes fugiram do local.

Marcos e Gessica responderão por homicídio e ficarão à disposição da Justiça.

Leia também:

Suspeito de integrar facção é preso por homicídios no Amazonas