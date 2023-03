Suspeito de integrar facção é preso por homicídios no Amazonas

Manaus/AM - Victor Emanuel da Costa Oliveira, 22, conhecido como “Cara de Mônica”, que é membro de uma organização criminosa e investigado por homicídios ocorridos no município, foi preso nesta terça-feira (28), em Iraanduba. Na ocasião, ele foi autuado em flagrante por posse de entorpecentes, arma de fogo e munições.

De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, titular da 31ª DIP, as equipes realizavam diligências em uma residência situada na rua Aracu, bairro Alto, com o intuito de dar cumprimento a mandados de busca e apreensão e de prisão.

“No local, o indivíduo foi surpreendido com uma pistola calibre 380, com dois carregadores completos com 12 munições cada um; 23 munições ponto 40, três balanças de precisão, uma porção de maconha, cinco porções de pedra de oxi, além de um drone”, relatou o delegado.

A autoridade policial ressaltou que indícios apontam que Victor Emanuel seria o mandante do homicídio de Erick Adriano Freire Bezerra, 24, ocorrido no dia 12 de março deste ano, em um restaurante localizado na avenida Amazonas, bairro Centro.

“A vítima estava visitando o município, quando foi executada a tiros, após membros da organização criminosa comandada por Victor, desconfiarem de que ela poderia pertencer a um grupo rival”, explicou Raul.

O indivíduo já responde por outro homicídio praticado em 2019, tendo como vítima um homem conhecido como “Tábata”. Além disso, ele também é investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Outra prisão

Ainda no decorrer da operação, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva do taxista Alexander Macedo da Silva, de 27 anos, por envolvimento na morte de Erick Adriano. Ele foi preso em via pública, na rodovia estadual Carlos Braga, naquele município, no mesmo veículo utilizado para dar fuga aos executores do crime.

Procedimentos

Victor Emanuel responderá por homicídio, e também foi autuado por posse de entorpecentes, arma de fogo e munições. Alexander também responderá por homicídio. Ambos serão encaminhados para audiência de custódia, e ficarão à disposição do Poder Judiciário.