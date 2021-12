Mãe e duas crianças morrem afogadas após canoa virar em rio no Amazonas

Adriane ainda tentou salvar os filhos, mas no desespero, acabou se afogando também. Populares que presenciaram o acidente ainda chegaram a resgatar a família e levá-la para o hospital da cidade, mas tanto a mãe quanto as crianças já chegaram sem vida na unidade.

A mulher estava com as duas crianças em uma canoa que acabou virando quando ela foi tirar uma tarrafa.

Manaus/AM - Adriane Castro Cavalcante, 28, e os dois filhos dela, Paulo Henrique Cavalcante, 6, e Adriele Cavalcante, 3, morreram afogados nesse domingo (5), enquanto pescavam no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

