Bêbado, homem fura bloqueio e mata bebê atropelada durante evento no Amazonas

A vítima morreu na hora. O homem foi perseguido e preso e o carro dele foi incendiado. Após o crime, populares ainda foram até uma loja que pertence a família do acusado e quebraram tudo no local.

Na ocasião, o motorista embriagado furou o bloqueio, arrancou com o carro contra as pessoas e acabou atropelando a criança.

Manaus/AM - Andressa Eva Freitas, de apenas 1 ano, morreu ao ser atropelada nesse domingo (5), no município de Manicoré, no interior do Amazonas.

