Mãe da primeira-dama do Amazonas morre em Manaus

"O governador Wilson Lima e a primeira-dama agradecem as orações e todas as manifestações de carinho diante da perda irreparável da grande mulher que foi dona Lenilda e se juntam aos familiares nesse momento de dor e despedida", manifestação da família por meio de nota.

Manaus/AM - Morreu nesta quinta-feira (23) a mãe da primeira-dama do Amazonas, Taiana Lima. O Governo do Amazonas emitiu uma nota de pesar lamentando o falecimento de Lenilda Seabra das Chagas, que lutava contra um câncer desde 2019.

