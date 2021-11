Locais e datas para receber Auxílio Estadual no Amazonas já estão disponíveis

O Governo do Amazonas informou, nesta sexta-feira (5), que os beneficiários do Auxílio Estadual permanente em Manaus já podem consultar onde e quando irão receber o cartão que dá direito ao valor mensal de R$ 150. A consulta pode ser feita em www.auxilioestadual.com.br, informando o CPF.

A entrega ocorrerá a partir de quarta-feira (10), em nove postos situados em todas as zonas de Manaus. Quem mora no interior já pode consultar se será contemplado com o benefício, os locais e datas para retirada dos cartões serão informados nos próximos dias.

O total de 300 mil famílias nos 62 municípios serão beneficiadas com o auxílio.

Critério de acesso ao benefício – Todas as famílias a serem beneficiadas pelo Auxílio Estadual estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O CadÚnico é o conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza criado para implementação de políticas públicas capazes de promover a melhoria da vida das mesmas.

Tecnologia, segurança e transparência – Para a entrega do cartão, será utilizado o aplicativo Sasi. Serão inseridos dados da família beneficiada e será feito o registro fotográfico do beneficiário. São procedimentos para garantir a segurança e a transparência na concessão do benefício. Os servidores foram treinados para usar o aplicativo.