Livro mostra riqueza e diversidade da fauna e flora do campus da Ufam

Manaus/AM - O livro fruto de seis anos de trabalho denominado “Fauna e Flora do Campus da Universidade Federal do Amazonas: a maior biodiversidade urbana do Brasil”, que apresenta à sociedade amazonense toda a biodiversidade do campus universitário, foi apresentado na tarde de ontem, quinta-feira (2) na Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

A publicação traz a diversidade de plantas aquáticas, ornamentais e emblemáticas, palmeiras, plantas medicinais da floresta, árvores guardiãs da floresta, invertebrados, aracnídeos, crustáceos, insetos, peixes, sapos, rãs e pererecas, lagartos, cobras-cegas e serpentes, jacarés e tartarugas, aves e mamíferos selvagens da floresta urbana presentes na Ufam estão registrados na área do campus da Ufam, no bairro do Coroado, Zona Leste, que tem 6,7 milhões de metros quadrados, o que torna o terceiro maior fragmento verde em área urbana do mundo e o primeiro do País.

No total, 23 autores/pesquisadores foram reunidos pelos professores Cláudia Guerra Monteiro, Edinbergh Caldas de Oliveira e Edmilson Bruno da Silveira, organizadores da edição, para apresentação oficial da obra física, que saiu com o selo da Editora da Ufam (Edua) e recursos de emenda parlamentar do ex-deputado federal José Ricardo (PT).

Ao todo, são 16 capítulos com ilustrações da flora e fauna amazônica registrados em mais de 300 fotos das principais espécies de plantas e animais presentes no campus, além de um capítulo sobre conservação biológica e ambiental da área.

A obra é um gerador de subsídios e uma importante ferramenta para promover o melhor entendimento e preservação deste patrimônio natural, além de constituir uma legítima ação para a sua valorização junto à sociedade, otimizando seu aproveitamento como recurso didático e científico, na opinião dos organizadores, que destacavam o trabalho do fotógrafo Melquiades Roges no registro das espécies vegetais e animais.

O livro será exposto em Manaus e Brasília e o objetivo é torná-lo um cartão de visitas da Ufam. Foram impressos 1000 exemplares que serão distribuídos para todas as unidades acadêmicas, informa a reitoria.

Entre os autores, que são professores pesquisadores estão Ari de Freitas Hidalgo, Cintia Cornelius, Cristina Motta Bührnheim, Edinbergh Caldas de Oliveira, Eva Maria Alves Cavalcanti Atroch, Fabio Siqueira Pitaluga de Godoi, Fabrício Beggiato Baccaro, Francisco Tarcísio Moraes Mady, Igor Luis Kaefer, Jefferson da Cruz, Juliana de Souza Araújo, Marcelo Gordo, Maria Anália Duarte de Souza, Maria Anete Rubim, Maria Ermelinda do Espírito Santo Oliveira, Maria Gracimar Pacheco de Araújo, Maria Sílvia de Mendonça, Narrúbia Oliveira de Almeida Martins, Rogerio Fonseca, Ronis Da Silveira, Sérgio Henrique Borges, Sergio Luis Gianizella e Veridiana Vizoni Scudeller.