Livro de escritor parintinense entra no projeto ‘Leia Para Uma Criança’

Manaus/AM - Escolas e creches públicas, bibliotecas comunitárias, organizações da sociedade civil (OSCs) públicos voltados para a garantia de direitos das crianças de 0 a 6 anos, podem solicitar gratuitamente livros de histórias infantis do programa “Leia para uma criança”, que neste ano tem um escritor natural de Parintins, o indígena Yaguarê Yamã, cujo título é “Os olhos do jaguar”.

O programa, do Itaú Social, incentiva, desde 2010, a leitura do adulto para e com a criança como uma oportunidade de fortalecimento dos vínculos e da participação ativa na educação desde a primeira infância.

A previsão é de que neste ano, dois milhões de livros infantis sejam distribuídos gratuitamente, com o objetivo de garantir o direito à leitura para famílias em situação de maior vulnerabilidade, especialmente as que foram mais impactadas na pandemia.

Para este ano, as obras selecionadas foram “Enquanto o almoço não fica pronto” e “Os olhos do jaguar”, de autores brasileiros que tratam de literaturas negra e indígena, cada um com 1 milhão de exemplares.

A mediação de leitura é usada como estratégia difundida para que os adultos, de posse do livro, interajam com crianças nesse momento de afeto e aprendizado. Mais que contar uma história, a ideia é que a família convide a criança a interagir e se engajar com o processo.

“Enquanto o almoço não fica pronto”, foi escrito por Sonia Rosa, ilustrado por Bruna Assis Brasil e editado pela Zit. Nele, estão retratos e narrativas que expressam a beleza e a simplicidade de um dia muito especial. Com certeza você vai se reconhecer nessas páginas e sentir muita vontade de participar desse lindo momento.

PARINTINENSE

“Os olhos do jaguar”, da Editora Jujuba é do autor de livros de literatura indígena, Yaguarê Yamã, que neste livro conta uma história das culturas dos povos Sateré-Mawé e Maraguá, passada de geração para geração.

O livro tem ilustrações de Rosinha, conta sobre o relacionamento do jaguar, todo esperto, com os outros animais, mas que se vê em uma situação em que precisou da ajuda do inhambu, uma ave comum da Amazônia, para poder continuar sua trajetória.

O autor tem mais de 30 livros publicados e acrescentou no texto várias palavras da língua maraguá e, ao final da obra, é possível saber mais sobre seu povo, que vive no estado do Amazonas.

As solicitações de um kit, ou seja, os dois livros, para cada criança atendida ou matriculada pode ser feita pelo site itausocial.org.br/leiaparaumacrianca.