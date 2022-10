Licenciamento de veículos com placas de final 8 termina na segunda-feira no Amazonas

Manaus/AM - Termina na próxima segunda-feira (31) o prazo para os proprietários dos veículos de placa final 8 realizarem o licenciamento anual.

Segundo o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), o contribuinte que pagar até o vencimento fica isento da multa por atraso e poderá emitir o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico (CRLV-e) sem a necessidade de vistoria.

O total de veículos no estado com placa de final 8 corresponde a 116.789, dos quais 39.025 já foram licenciados e 77.764 ainda não.

Em Manaus, a frota de placa final 8 é de 93.755 veículos. Desses, somente 34.763 estão adimplentes, e 58.992 veículos aguardam pelo licenciamento anual.

Parcelamento

Quem não tiver condições financeiras para pagar o licenciamento anual à vista tem a opção de pagamento parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

Esse serviço é realizado por meio de financeiras credenciadas pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e que atuam no Amazonas, na sede do Detran Amazonas ou pelo site do órgão (www.detran.am.gov.br).

O pagamento parcelado pode ser feito tanto para o licenciamento de 2022 quanto para os dos demais anos que estiverem em atraso.

No interior, esse serviço já está disponível, de forma presencial, nos Postos de Atendimento Descentralizados (PADs) dos municípios de Coari, Humaitá, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Parintins, Presidente Figueiredo e Tefé. Para os demais municípios, o serviço pode ser acessado pela Internet, no site do Detran Amazonas.