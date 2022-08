Lewandowski diz que STF tem os olhos voltados para proteção da Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - Em Manaus, nesta sexta-feira (19), onde recebeu a Medalha Ruy Araújo na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e membro do Supremo Tribunal Federal (STF), ressaltou compromisso com a Zona Franca de Manaus (ZFM).

Lewandowski disse que o Supremo “nunca faltou com o Amazonas”, lembrando de quando ele mesmo expediu liminar obrigando o governo federal a atuar para garantia da oferta de oxigênio no estado, em janeiro de 2021.

“O STF está permanentemente com os olhos voltados para o Amazonas, para a sua população sofrida, mas corajosa. Na defesa da Zona Franca, que é um patrimônio nacional, mais do que um patrimônio do estado. O Supremo não lhes faltará”, afirmou.