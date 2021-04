Leitos de UTI criados durante pandemia não serão desativados no Amazonas

Manaus/AM - Os leitos de UTI para Covid-19 criados durante o enfrentamento à pandemia serão mantidos, de acordo com o Governo do Amazonas. Desde outubro de 2020 até março deste ano, houve uma expansão de leitos clínicos e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), exclusivos para a doença, superior a 200% na rede de saúde.

Conforme dados apresentados pelo secretário Marcellus Campêlo, a quantidade de leitos clínicos para Covid-19 saiu de 312 para 1.039, desde outubro do ano passado, representando um crescimento de 233,01%. Paralelo a isso, a criação de UTIs, no mesmo período, subiu de 130 leitos para 426, um aumento de 227,69%. Com isso, a rede de assistência montada para o enfrentamento da Covid-19 no Amazonas permanecerá, podendo ser adequada, em algum momento, para o tratamento de outras doenças, a exemplo do que vem acontecendo nos prontos-socorros, onde leitos estão sendo convertidos.

As equipes de profissionais de saúde também vão ser mantidas em todas as unidades de saúde do Estado.