Leilão do Detran: prazo para visitação de carros e motos inicia hoje no Amazonas

Manaus/AM - O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) abre hoje (13), prazo de visitação de veículos relacionados no 9º leilão que acontece na sexta-feira (17). Os interessados devem comparecer no pátio da WR Leilões, localizado na Rodovia Manoel Urbano, quadra O, 7, Distrito do Cacau Pirêra, no município de Iranduba, interior do Amazonas, nos dias 13, 14 e 16 de novembro, das 8h às 16h.

Neste leilão serão disponibilizados 297 veículos, sendo 210 recuperáveis e 88 sucatas, as quais são inservíveis. Dos recuperáveis, estão disponíveis 179 motocicletas e 31 automóveis, já dentre as sucatas há 87 motocicletas e um automóvel.

O leilão será realizado exclusivamente de forma on-line, no dia 17 de novembro, às 9h, no site www.wrleiloes.com.br. Para mais detalhes, basta acessar o site institucional do Detran-AM (detran.am.gov.br), clicar em Publicações, em seguida Editais, Editais 2023, aba Leilões, e por fim, acessar o edital do chamamento público.