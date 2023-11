Empresa abre vagas para motoristas, motoboys e outras funções no Amazonas

Para Manaus, estão disponíveis sete vagas para ajudante de motorista, quatro para motorista de caminhão, com CNH categoria D e uma para E, uma para operador de televendas, 12 para auxiliar de produção, uma para estoquista, uma para serviços gerais, duas para carregador de loja e oito para técnico de panificação. Para Manacapuru, a vaga é para um motoboy, com carteira de habilitação categoria A. Para o cargo de técnico de panificação é necessário experiência mínima de seis meses.

