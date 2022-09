Leilão do Detran com 737 veículos acontece em outubro no Amazonas

O leilão será realizado de forma on-line no link: https://www.wrleiloes.com.br/ . Os interessados precisam estar previamente cadastrados no site oficial para que os lances sejam liberados.

Manaus/AM - O leilão do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) vai acontecer nos dias 4 e 5 de outubro, com 737 veículos. O lance inicial para carros é de R$ 200 e para motocicletas, de R$ 100.

