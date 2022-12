Lei que proíbe exigência de consentimento do marido para mulher colocar DIU é sancionada no Amazonas

As operadoras e profissionais que não seguirem a lei podem responder sanções administrativas, como multa, cassação de licença do estabelecimento ou de atividade; dentre outras punições.

Manaus/AM - O governador Wilson Lima sancionou lei que proíbe profissionais de saúde e operadoras ou seguros de saúde, de exigir o consentimento do marido ou companheiro para realizar a implantação do Dispositivo Intrauterino (DIU).

