Lanchas blindadas reforçam segurança no Amazonas após emenda de Omar Aziz

Manaus/AM - O sistema de segurança do Amazonas ganhou reforço no combate ao crime organizado. A Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM) recebeu quatro lanchas blindadas, adquiridas através de emenda parlamentar do senador Omar Aziz (PSD-AM). O parlamentar destinou emenda no valor de R$ 9,1 milhões para aquisição das embarcações.

As lanchas são equipadas com tecnologia de ponta, incluindo blindagem de alta resistência e sistemas de comunicação modernos. Com isso, os agentes de segurança estarão mais preparados para enfrentar situações de perigo nas missões rio adentro.

O senador Omar Aziz destaca a importância dessa conquista para o Estado.

"Todo investimento para a segurança pública é importante, principalmente se levar em consideração a nossa realidade geográfica, onde combater o narcotráfico e os piratas dos rios se torna um desafio gigantesco. Essa parceria entre os governos Estadual e Federal só tem a render bons frutos, mas, volto a repetir: o que realmente precisamos para combater a criminalidade é de uma política nacional de segurança pública", reforçou Omar.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, as lanchas podem alcançar até 80 quilômetros por hora, comportam oito operadores em cada, além de ampliar a base de atuação da força policial. "Vamos poder ter uma atuação maior nos rios Negro e Madeira e todo esse trabalho é possível graças à emenda indicada por Omar Aziz e toda a bancada Federal", salientou Almeida.