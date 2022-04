Lancha é apreendida após suspeita de risco de explosão no Amazonas

Manaus/AM - Uma lancha com risco de explosão foi apreendida nesta sexta-feira (15), no município de Parintins, interior do Amazonas, pela Marinha do Brasil.

Segundo as autoridades marítimas, a embarcação corria risco de explosão devido a irregularidade no tanque de combustível da lancha, por conta de um improviso na fiação.

No momento da abordagem, havia 90 passageiros, e uma outra lancha do grupo foi acionada para levarem as pessoas ao destino.