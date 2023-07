Laboratório de Genética Forense do Amazonas identifica corpos buscados por família há mais de oito anos

Manaus/AM - Desde 2015, Paulo Maia buscava localizar ou obter informações sobre o filho Márcio Maia, que na época tinha 37 anos. Depois de oito longos anos, a angústia terminou. A procura foi suspensa, após o Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística do Amazonas ter realizado, com êxito, o exame genético que confirmou a identidade de dois corpos esqueletizados, que estavam armazenados no Instituto Médico Legal (IML). Um desses corpos era do filho de Paulo.

“Eu achei muito bom o serviço da perícia. Porque quantas famílias, hoje, não estavam ou não estão na mesma situação que a nossa? E o trabalho da perícia, ou seja, a investigação se completou. Através desse trabalho, a perícia deu uma resposta à família, e consequentemente pode dar a toda à sociedade que esteja, da mesma forma, no mesmo perfil que nós estamos”, comentou Paulo Maia, pai de Márcio.

O mesmo sentimento de agradecimento foi transmitido pela dona de casa Vânia Guedes de Souza, 61, que estava há 10 anos à procura do filho Anderson Gomes, que tinha 25 anos, quando desapareceu. “É um alívio para mim. E agradeço pelo trabalho que é feito aqui porque é um alívio o que estão dando para gente”, falou a mãe.

Identificação

A identificação dos corpos de Anderson e Márcio foi realizada a partir da inserção e cruzamento do material genético das vítimas com perfis existentes de familiares de pessoas desaparecidas e cadastrados no Banco de Perfis Genéticos do Amazonas. O processamento desses dados foi realizado por profissionais do Laboratório de Genética Forense do Amazonas, a partir do qual conseguiram identificar o material genético necessário para o reconhecimento dos dois corpos.

DNA

O Banco de Perfis Genéticos funciona para auxiliar tanto nas investigações criminais, quanto na identificação de pessoas desaparecidas. Possuindo perfis genéticos dos familiares de uma pessoa desaparecida, o banco de perfis genéticos analisa relações de parentesco entre estas pessoas, e os confronta, por exemplo, com restos mortais não identificados ou pessoas de identidade desconhecida.