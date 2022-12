Laboratório da UEA pega fogo e universitária vai parar no hospital no Amazonas

Manaus/AM – Um incêndio em um dos laboratórios da UEA assustou estudantes e funcionários da unidade de Manacapuru nesta quinta-feira (10). Uma universitária passou mal com a fumaça e foi parar no hospital durante o incidente.

O fogo começou no laboratório multidisciplinar e destruiu parte do local. Os estudantes contaram que as chamas começaram em uma estufa artesanal que foi criada para um experimento.

No decorrer do processo, o equipamento acabou superaquecendo e iniciou o incêndio. O fogo foi controlado minutos depois, mas antes destruiu o forro da sala e vários outros instrumentos do laboratório. Felizmente, ninguém se feriu.