Kleiton Pinheiro fará primeiro comício nesta quinta-feira em Coari

Com grande engajamento nas redes sociais e nas ruas, Keitton Pinheiro irá realizar seu primeiro comício nesta quinta-feira. A data não poderia ser mais emblemática, no dia 11, do mês 11 (novembro), casando com o número de Keitton nas urnas, o 11. O evento acontecerá na praça de Sant’ana e São Sebastião, às 19h.

No encontro de Keitton com a população de Coari, é esperado a presença de um grande número de eleitores do candidato. Dentre outros convidados, estarão presentes os ex-prefeitos Adail Pinheiro e Adail Filho, além da deputada mais votada do estado do Amazonas, Mayara Pinheiro.

As reuniões realizadas por lideranças em apoio ao candidato Keitton Pinheiro têm batido recordes de público, dando o tom de aceitação destas eleições suplementares.

“Estamos muito contentes e cada vez mais estimulados por receber tanto apoio e incentivo por parte dos coarienses que têm abraçado nossa luta. Nossa última reunião foi sucesso e, tenho certeza que a união fará a força novamente na noite desta quarta-feira 11, às 19h. É11!”, afirma Keitton Pinheiro sobre expectativa para o evento de hoje.