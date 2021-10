Keitton Pinheiro larga na frente com apoio de campeões de votos no Amazonas

Coari (AM) - No próximo sábado (30), o nome de Keitton Pinheiro será oficializado como candidato à prefeitura de Coari pelo Progressistas (PP), na convenção municipal promovida pelo grupo que elegeu Adail Filho em 2020 com mais de 22 mil votos. Conforme calendário divulgado pela Justiça Eleitoral a eleição suplementar ocorrerá no dia 5 de dezembro deste ano.

O evento programado para começar às 18h revelará ainda o candidato à vice-prefeito. Republicanos e MDB participarão da Convenção, indicando que o parceiro na chapa de Keitton poderá sair de um desses partidos. A possibilidade de uma chapa puro sangue não está descartada, como aconteceu em 2020. O evento ocorrerá no Ginásio Municipal Professor Geraldo Granjeiro, localizado na Rua 2 de Dezembro, bairro Tauá Mirim.

Apoio de peso

Keitton já dá a largada contando com o prestígio de lideranças políticas de peso tanto no âmbito municipal quanto estadual. A convenção contará com participações do ex-governador Amazonino Mendes, Deputado Federal Silas Câmara (4º mais votado em 2018), Deputada Estadual Dra. Mayara (deputada mais votada em 2018) e dos ex-prefeitos Adail Pinheiro e Adail Filho, que na última eleição alcançou 59,45% dos votos válidos, enquanto o segundo colocado obteve apenas 23,74%.