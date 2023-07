Keitton Pinheiro lança Programa Produz Mais Coari

Com o objetivo de impulsionar o setor primário e promover o desenvolvimento econômico da região, o prefeito Keitton Pinheiro lançou, neste sábado (29), o Programa Produz Mais Coari. A solenidade aconteceu no Auditório Silvério José Nery, como parte da programação em comemoração aos 91 anos da cidade. Estiveram presentes representantes de diversas entidades atuantes no setor primário no Amazonas, de instituições bancárias, lideranças rurais e produtores locais.

De acordo com Keitton, a iniciativa pretende fortalecer as cadeias produtivas, transformando o setor primário em uma nova matriz econômica do município. “Trata-se um programa de excelência, elaborado com muita seriedade e com planejamento voltado para desenvolver o potencial produtivo de cada calha de rios e lagos e das estradas e ramais de Coari, atendendo as expectativas desse sistema no sentido de alavancar a produção rural e nos tornar referência no Estado”, explicou.

O “Produz Mais Coari” contará com a parceria de vários órgãos públicos e privados e prevê uma série de estratégias inovadoras para ampliar a produtividade dos setores agrícola, pecuário, pesca e aquicultura, entre elas: recuperação de ramais, assistência técnica aos produtores, crédito rural e comercialização dos produtos agropecuários.

Durante o lançamento do programa, foi realizada a posse dos novos Agentes Comunitários de Desenvolvimento Rural (ACDR) e entregue os certificados dos cursos de Condutor de Pesca Esportiva e de Boas Práticas de Manejo na Piscicultura. Na mesma ocasião, o prefeito Keitton Pinheiro assinou um Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Federal do Amazonas (IFAM) para a realização de cursos, trabalhos de campo, visitas técnicas, entre outras ações na área do setor primário.

Houve ainda a entrega simbólica de alevinos, sementes e mudas de açaí, além de créditos rurais e maquinários, como aeradores, motores rabeta, motores bomba, brocas de solo, bancadas de cevar mandioca, fornos de farinha, entre outros equipamentos. Em parceria com a EMBRAPA, foram entregues caixas de aço com tampa para envasamento de açaí, esteiras selecionadoras de frutos, batedeiras, filtro de aço, litreira para armazenar polpa, tanques para limpeza/armazenagem, máquinas para branqueamento, mesas e freezers.

O casal Lionete Pinheiro e Ariomar Araújo, que tem plantio de açaí, pupunha, abacaxi, rambutan e tucumã em um ramal da estrada Coari-Mamiá, saiu do evento com sementes de açaí e a certeza que as ações do Programa Produz Mais Coari vem para fazer a diferença na vida do produtor rural. “Não temos dúvidas disso. Só agradeço a Deus, em primeiro lugar, e em segundo, ao prefeito Keitton e aos vereadores que sempre estão conosco. Todos têm dado as mãos para em parceria vencermos juntos”, disse.

O evento neste sábado foi uma realização da Prefeitura de Coari, com o apoio do Governo do Amazonas (por meio do sistema SEPROR) e do Governo Federal (através da EMBRAPA).