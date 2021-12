Justiça nega recurso que tentava impedir diplomação de Keitton em Coari

“Para a tutela de urgência ora requerida, não observo a existência do requisito ‘risco útil para o resultado do processo’… Indefiro o pedido de tutela de urgência”, decidiu Mônica do Carmo, juíza do pleito, sobre o pedido de suspender a diplomação até o julgamento da AIJE.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.