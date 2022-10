Justiça manda soltar suspeito no caso Bruno e Dom no Amazonas

Manaus/AM - A Justiça Federal do Amazonas autorizou a soltura de Rubens Villar Coelho, conhecido como “Colômbia”, suspeito de ser o mandante dos homicídios do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. A autorização foi dada na última quinta-feira (6). Bruno e Dom foram vistos pela última vez na manhã do dia 5 de junho, na comunidade de São Rafael, onde tinham uma reunião marcada com o líder pescador Manoel Vitor Sabino da Costa, também conhecido como “Churrasco”.

De acordo com a defesa de Colômbia, que também é investigado por chefiar uma quadrilha de pesca ilegal no Amazonas, o suspeito vai passar por uma audiência de custódia no próximo dia 24 para tratar da liberdade neste outro processo.

Apesar da determinação, Colômbia deverá seguir preso até que saia o resultado dessa audiência.

Segundo a PF, Colômbia foi preso em julho ao se apresentar usando documentos de identificação falsos para prestar esclarecimentos sobre as mortes de Bruno e Dom. Ele nega qualquer participação no crime.

A defesa argumentou que o acusado possui residência fixa em Tabatinga, trabalho lícito e não há justificativa para mantê-lo preso. Ele irá pagar fiança de R$ 15 mil, fazer uso de tornozeleira eletrônica e vai entregar o passaporte para a Polícia Federal. O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contra a decisão de soltura.