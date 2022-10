Auxílio Estadual tem parcela antecipada

Manaus/AM - O governador Wilson Lima anunciou, nesta sexta-feira (7), a antecipação do pagamento do mês de outubro do Auxílio Estadual. O benefício estará disponível para saque pelas famílias no dia 11 de outubro. A antecipação foi feita em virtude do Dia das Crianças, comemorado no próximo dia 12/10.

O Governo do Amazonas já havia antecipado o pagamento do auxílio em outras oportunidades, acompanhando datas comemorativas como Dia das Mães e, mais recente, Dia dos Pais.

Ao destacar a antecipação do pagamento do benefício, o governador pediu que as famílias não deem crédito às fake news sobre o fim do programa. “Eu fiz questão de criar o Auxílio Estadual em lei, ele é permanente e está garantido”, enfatizou.

Com o Auxílio Estadual, cerca de 300 mil famílias em situação de pobreza e extrema pobreza são contempladas, todos os meses, com um recurso da ordem de R$ 150 destinado à aquisição de alimentos.

Além de combater à fome, o programa de transferência de renda também movimenta a economia local com a injeção mensal de R$ 45 milhões no comércio da capital e interior do estado.