Justiça determina perda do cargo para policial condenado por roubo

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal acatou recurso do Ministério Publico para que o policial condenado por roubo, sofresse, também, a penalidade de perda da função de pública de policial civil. O MPDFT ajuizou ação civil pública, na qual acusou o réu, ocupante do cargo de agente da Polícia Civil do DF, de ter articulado um assalto, no qual foram roubados R$ 166 mil reais da Obra Assistencial Santa Filomena, entidade da Igreja Brasileira, que fica na Asa Sul. Leia mais em Amazonas Direito.

