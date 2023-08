Julho contabiliza mais de 56 mil passageiros em embarcações no Amazonas

No transporte hidroviário, a Agência Reguladora conta com fiscalização no Porto de Manaus e nas balsas da Manaus Moderna, ambos no Centro; e no Porto da Ceasa, na zona sul da capital.

Se comparado ao mês de junho, época do Festival Folclórico de Parintins, julho obteve uma queda de 32,05% no total de pessoas que optaram pelo transporte hidroviário intermunicipal. Em junho foram 83.846 passageiros, deste total 64,62% (54.183 pessoas) viajaram para Parintins.

Segundo o diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, a baixa no quantitativo de fiscalizações não é de fato algo negativo. Ele explica que embarcações como barco motor, navio motor e ferryboat conseguem abarcar o maior número de passageiros, porém realizam menos viagens. Por sua vez, julho de 2022, contou com um quantitativo expressivo de itinerários de pequenas embarcações, como lanchas rápidas e expressos.

Manaus/AM - O transporte hidroviário intermunicipal registrou mais de 56 mil passageiros em julho, representando um aumento de 1,55% no fluxo total de pessoas em relação ao mesmo período de 2022. O dado é da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam), responsável por coordenar e fiscalizar o modal.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.