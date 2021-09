Julgamento de recurso de Adail Filho contra novas eleições em Coari é adiado

O julgamento do recurso contra novas eleições no município de Coari, que estava marcado para esta sexta-feira, 24, foi remarcado para o próximo dia 1º de Outubro pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com um novo relator, agora o ministro Carlos Hobarch.

O recurso impetrado pelo prefeito cassado, Adail Pinheiro Filho (PP) poderá definir os rumos da prefeitura do município. Atualmente o processo tramita na terceira instância do tribunal, e já havia sido analisado pelo próprio TSE em abril.

A mudança e a inclusão do processo na pauta do pleno virtual do TSE foram publicadas no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ontem, quinta-feira, 23.

O relator anterior, o ministro Tarciso Vieira de Carvalho Neto, em decisão monocrática, manteve o parecer do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) cassando a candidatura do ex-prefeito, Adail Pinheiro Filho (PP), negando o recurso.

A defesa de Adail Pinheiro Filho espera mudar a decisão anterior e caso isso não ocorra e o parecer seja aprovado pelo pleno do TSE, Adail Filho ainda contará com recurso no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF).