Certificado de imunização contra Covid-19 pode ser obtido pelo portal Conect SUS

Quem já completou o esquema da vacina contra a Covid-19 tomando as duas doses ou dose única, no caso da Janssen, pode obter o certificado da vacina, o chamado “passaporte” no portal do Conect SUS, o aplicativo oficial do Ministério da Saúde.

Esse documento já está sendo cobrado para a pessoa acessar ambientes e também viajar para alguns estados e municípios.

O comprovante pode ser apresentado com a própria caderneta de vacina em papel timbrado da secretaria municipal de saúde, mas o certificado emitido pelo aplicativo “Conecte SUS” é aceito em todos os locais e tem opções em português, espanhol e inglês.

Será necessário para viagens internacionais, aos países onde já é permitida a entrada de brasileiros.

Uma atualização do app está disponível para ser baixada na Play Store para aparelhos Android. No Conect SUS, além do certificado, cada cidadão pode ver em detalhes os dados da vacinação contra a Covid-19, incluindo lote do imunizante.

O Conect SUS é um aplicativo gratuito do Ministério da Saúde que mostra as informações gerais de cada cidadão, como a carteira de vacinação digital e o certificado nacional de vacinação contra a Covid-19.

Pelo histórico de cada pessoa, ela pode reunir os resultados de exames laboratoriais de Covid-19, os medicamentos da “Farmácia Popular”, além de registros de doações de sangue e o acompanhamento da posição na fila de transplantes.

É possível baixar o aplicativo gratuitamente no smartphone ou pode acessar o Conecte SUS pelo site conectesus.saude.gov.br. Há versões tanto para os sistemas operacionais iOS quanto Android.

Para acessar o portal, é preciso ter uma conta no sistema do governo federal, que pode ser realizada com CPF e um e-mail pelo endereço https://cadastro.acesso.gov.br ou diretamente no aplicativo.