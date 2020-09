Jovem sai de casa para encontrar amiga e desaparece em Manaus

Manaus/AM - A jovem de 23 anos, Sandriele da Silva Araújo está desaparecida desde o último sábado (26) na rua Açucena do Brejo, comunidade Alfredo Nascimento, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital, após sair com a amiga para ir a um sítio.

Conforme a irmã da desaparecida, Zilvane da Silva Araújo, 22, contou aos policiais que Sandriele havia pedido, no dia e horário do desaparecimento, um carro de corrida via aplicativo de transporte para ir à casa de uma amiga e que de lá, as duas iriam para um sítio. No entanto, a família não teve mais notícias da jovem.

Os familiares tentam ligar para o celular de Sandriele, mas ele encontra-se desligado.

A delegada Catarina Torres, titular da Especializada, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Sandriele da Silva Araújo, que entre em contato com a Deops pelo número (92) 3214-2268 ou com a família pelos números 99394-9680 e 98492-8319.