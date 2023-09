Jovem que matou mulher em ponto de ônibus é denunciado em Manaus

Manaus/AM - Leonardo Oliveira Santos foi denunciado pelo Ministério Público do Amazonas por homicídio culposo. Em dezembro do ano passado, ele se envolveu em um acidente de trânsito em Manaus, colidindo com uma parada de ônibus e causando a morte de Andréia Trindade Oliveira.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.