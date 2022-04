Jovem desaparece durante viagem de trabalho no Amazonas

Manaus/AM - Júlio Cezar Marinho de Souza, de 25 anos, está desaparecido desde 21 de outubro de 2021. A polícia pede ajuda da população para encontrar o jovem que sumiu ao sair de sua casa, localizada na rua Criciúma, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

De acordo com a mãe, Mariet Bezerra Marinho, Júlio trabalha com carregamento de cargas em embarcações e saiu de sua residência, no dia 5 de outubro, alegando que iria viajar a trabalho para uma comunidade acima de Jutaí.

No entanto, desde o dia 21, ele não fez mais contato com a família. A delegada Catarina Torres, titular da Deops, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Júlio Cezar que entre em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).