Jogo na Arena da Amazônia terá teste de Covid e monitoramento após evento

Manaus/AM - A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas realizará testes de detecção da Covid-19 para o público e, também, para as equipes de apoio e organização que irão participar do evento teste na Arena da Amazônia, na próxima sexta-feira (24). Quem participar do evento também será monitorado por 14 dias.

Será o primeiro evento teste com o público e marcará os primeiros passos para a retomada da cadeia produtiva da cultura, além de servir de base para estudos dos órgãos de controle em saúde sobre a realização de grandes eventos. A ocasião é considerada evento teste, levando em consideração a redução do número de internações e aceleração da vacinação no Amazonas contra Covid-19.

Testagem

Só serão aceitos no evento quem estiver com as duas doses do imunizante contra Covid-19 ou apenas com a primeira dose (contanto que não esteja com a segunda dose atrasada). Para conferência do status vacinal, o público deve apresentar a carteira de vacinação física ou aplicativo Conecte SUS, do Ministério da Saúde. Só após a checagem do status vacinal serão realizados os testes, que ocorrerão nos dias 22 e 23 de setembro, das 18h até a meia-noite. No total, serão disponibilizados 3,5 mil testes, sendo 3 mil para o público do evento e 500 para a organização e apoio.

Quem realizar o teste tipo RT-PCR ou antígeno em laboratórios particulares, em até 48h antes do evento, também poderá apresentar o teste na entrada do show, onde as equipes da FVS-RCP e SES-AM, também irão fazer a conferência do status vacinal.

Evento

O evento acontecerá no dia 24 de setembro, sexta-feira, a partir das 21h, no Pódium Sul da Arena da Amazônia, com show do cantor Tierry.